Татарстан стал лидером рейтинга регионов РФ по перспективности трудоустройства
Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге субъектов РФ по перспективности трудоустройства во II квартале 2024 года. Исследование провели аналитики платформы HeadHunter.
Татарстан набрал 76,59 балла. На одну вакансию в среднем приходится 3,4 резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 60,9 тысячи рублей. Почти 80% ищущих работу жителей Татарстана не готовы к переезду ради трудоустройства.
В топ-3 также вошли Амурская область (76,45 балла) и Еврейская АО (75,1). Санкт-Петербург оказался на 9-м месте рейтинга, а Москва — на 61-м. Напомним, по итогам марта 2024 года уровень регистрируемой безработицы в Республике Татарстан составил 0,19%.
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