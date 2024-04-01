Более 17 тысяч детей из Татарстана смогут провести летние каникулы в «Движении первых»

Этим летом «Движение первых» в Татарстане предлагает детям и подросткам республики принять участие в девяти региональных тематических сменах. Две из них будут бесплатными, остальные — с родительским взносом.

Муниципальные смены пройдут во всех 45 районах Татарстана. Во всех летних лагерях состоится «День Движения», где участники познакомятся с направлениями и миссией движения, а также продемонстрируют его ценности.



Две бесплатные тематические смены:

«Время Первых. Новаторы», с 7 по 20 июня, аграрный колледж в пгт. Богатые Сабы. Участники: 90 лидеров направлений «Наука и технологии» и «Образование и знания» в возрасте от 13 до 17 лет. Дети познакомятся с основами исследовательской деятельности и попробуют себя в роли ученых;

«Время Первых. Патриотизм и историческая память», с 21 по 28 июня. Палаточный лагерь «Патриот» в пгт. Камские Поляны. Участники: 90 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Участники ближе познакомятся с историей родного края, его культурно-историческими традициями, связывающими поколения ее граждан.

Подростки со всей республики смогут принять участие еще в 7 тематических сменах с родительским взносом:

«Время Первых. Команда лидеров». Детский оздоровительный лагерь «Восток», с 1 по 18 июня. Участники: 165 детей и подростков из Казани в возрасте 10–17 лет;

«Время Первых. Экология». Республиканский молодежный центр «Костер», с 13 по 30 июня. Участники: 150 детей и подростков со всей республики в возрасте 7–17 лет;

«Время Первых. Творчество». Детский оздоровительный лагерь «Мирас-Наследие», с 13 по 30 июня. Участники смены: 165 детей и подростков со всей республики в возрасте 7–17 лет;

«Время Первых. Медиа». Молодежный центр «Волга», с 28 июня по 15 июля. Участники: 100 детей и подростков со всей республики в возрасте 12–17 лет;

«Время Первых. Спорт». Молодежный центр «Волга», с 28 июня по 15 июля. Первая в Татарстане смена по фиджитал-спорту. Участники: 100 детей и подростков со всей республики в возрасте 9–17 лет;

«Время Первых. Добро». Детский оздоровительный лагерь «Добрый», с 13 по 30 августа. Участники: 96 детей и подростков со всей республики в возрасте 7–17 лет;

«Время Первых. Путешествие и туризм». Оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык», детский лагерь «Звездный», с 14 по 31 августа. Участники: 100 детей и подростков со всей республики в возрасте 7–17 лет. Стать участником летней кампании можно, откликнувшись по ссылке.

Чтобы поехать в лагерь Движения, нужно:

снять видеоролик и выложить его на личной странице «ВКонтакте» (в ролике нужно рассказать за 2 минуты о мотивации, почему участнику важно побывать на той или иной смене);

прикрепить портфолио (5 скан-копий дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения участника по направлениям выбранной смены за 2023–2024 годы международного, федерального, регионального и муниципального уровней).

Также с 5 по 9 августа в Татарстане состоится самый масштабный форум Движения — «Биләр Форум: Первые». Он соберет около 800 участников со всей республики в возрасте 12–17 лет и пройдет в палаточном лагере в Алексеевском районе.

Во всех лагерях в Татарстане также запланирован «День Движения». Так, в Набережных Челнах реализуется большая программа по пришкольным лагерям, где каждая школа проведет смену по программе «Движения первых» и охватит более 6000 участников.

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Разиль Самигуллин