К 2030 году Россия нарастит 11,2 трлн рублей от ИИ: что изменится с новым нацпроектом «Экономика данных»

Осенью этого года в Казани к саммиту БРИКС будут представлены новые инициативы по развитию многополярного технологического мира и роли России в нем. Эти инициативы направлены на формирование нового национального проекта «Экономика данных», который станет резервом для дальнейшего развития страны.

Проект «Экономика данных» разрабатывается в рамках форума Data Fusion, который проходит в эти дни в Москве, об этом в своих социальных сетях сообщил digital-экономист Равиль Ахтямов.

Так, согласно планам проекта, эффект для экономики России от ИИ к 2030 году составит 11,2 трлн рублей, объем рынка данных будет составлять до 7% ВВП, расходы отраслей сократятся от 10 до 45%, а объем услуг в сфере ИИ возрастет в 5 раз.

Татарстан как один из регионов России может стать активным участником реализации нового национального проекта. Он будет рассчитан до 2030 года. Цель — перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, телемедицине, онлайн-образовании, предоставлении госуслуг.

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Рената Валеева