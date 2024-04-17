Путин заявил о готовности России сотрудничать в сфере медицины с Африкой

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о готовности страны к тесному сотрудничеству с государствами Африки в области защиты населения от опасных заболеваний и наращивания медицинского потенциала континента. Об этом он сообщил в приветствии участникам африканско-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, которая проходит в Уганде.

— И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения, — заявил Путин.

Глава государства отметил, что риск возникновения новых эпидемий в мире и распространения уже известных опасных заболеваний остается высоким. Африканский континент особенно уязвим перед лицом этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций.

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Анастасия Фартыгина