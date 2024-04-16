В казанском зооботсаду появился детеныш геккона

В семействе поясохвостых векоподвижных гекконов, обитающих в казанском зооботсаду, пополнение. Детеныш вылупился 9 марта. Это первое потомство для пары ящериц, поскольку они прибыли в столицу Татарстана в августе прошлого года.

Детеныш находится в отдельном террариуме в исторической части зооботсада. Как и многие виды ящериц, гекконы не заботятся о потомстве. В природе самка откладывает до двух яиц во влажную землю, а после покидает их. Через 60 дней из яиц появляются ящерки, готовые к самостоятельной жизни.

Эти гекконы вырастают до 25 см в длину. Вес взрослой ящерицы достигает 45 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе зооботсада.

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Олег Исаков