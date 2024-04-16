Во встрече делегаций Игр БРИКС приняли участие представители 35 стран

В столице Татарстана начались встречи глав делегаций команд, которые в июне выступят на играх стран БРИКС. В мероприятии принимают участие представители 35 стран. Лично на встречу прилетели шесть стран, остальные примут участие в формате онлайн. Главы делегаций встретятся с оргкомитетом соревнования и обсудят программу, вопросы визовой поддержки, сервисов, аккредитации и регистрации, а также познакомятся с объектами инфраструктуры.

— Подобные встречи перед Играми БРИКС проводятся впервые. Мы поднимаем эти Игры на уровень серьезных международных турниров. В течение трех дней мы будем рассказывать о сервисах, показывать объекты и отвечать на вопросы тех, кто приедет в Казань в качестве участников Игр БРИКС. Главы делегаций смогут получить всю необходимую информацию. Многие из них не были в Татарстане, а сейчас смогут увидеть все воочию, — отметил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Он добавил, что на Играх стран БРИКС разыграют награды в более чем 25 видах спорта. Итоговая спортивная программа будет утверждена в мае. Для участия во встрече в Казань прилетели представители делегаций Афганистана, Бахрейна, Венесуэлы, Конго, ОАЭ и Республики Сербской. Ранее министр спорта России Олег Матыцин объявил, что более 50 государств подтвердили свое участие в предстоящих Играх БРИКС. Это масштабное спортивное мероприятие пройдет в Казани с 11 по 23 июня.

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Разиль Самигуллин