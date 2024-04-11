Более 50 стран примут участие в Играх БРИКС в Казани

Министр спорта России Олег Матыцин объявил, что более 50 государств подтвердили свое участие в предстоящих Играх БРИКС. Это масштабное спортивное мероприятие пройдет в Казани с 11 по 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Церемония открытия состоится 12 июня, а всего в рамках Игр будут разыграны 389 комплектов наград. Соревнования будут проходить на 17 спортивных объектах города.

Напомним, Казань примет чемпионат России по плаванию с 14 по 19 апреля. Во Дворце водных видов спорта соберутся более 700 спортсменов, которые будут соревноваться за звание чемпиона страны и за право выступить в составе сборной России на международных соревнованиях — Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных Играх дружбы.

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Разиль Самигуллин