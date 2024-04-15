Банк России опубликовал курс валют на 16 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 16 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,01 рубля, доллар приобрел в цене на 0,15 рубля, евро также подорожал на 0,07 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,88 рубля (+0,01);
- доллар 93,59 рубля (+0,15);
- евро 99,79 рубля (+0,07).
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