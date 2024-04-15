Казань вошла в пятерку популярных направлений для отдыха в апреле

Фото: Максим Платонов

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов России по числу бронирований апартаментов для отдыха в апреле. В среднем туристы останавливаются в Казани на четыре ночи.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург с 12% бронирований. На втором месте оказалась Москва — 10%, тройку замкнул Сочи — 5%, сообщили в пресс-службе Казани.

Также в топ-10 вошли Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород, Краснодар, Минск и Пятигорск.

Напомним, что Казань также заняла четвертое место в рейтинге городов, популярных для путешествий с детьми в апреле.

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Олег Исаков