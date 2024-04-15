В Татарстане реформируют 76 унитарных предприятий

В Татарстане продолжается работа по реформированию 76 государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП), которые осуществляют свою деятельность на конкурентных рынках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений республики.

Реформирование проводится в соответствии с требованиями Федерального закона 485-ФЗ, который запрещает создание новых унитарных предприятий и их участие в конкурентных рынках. По поручению правительства Российской Федерации в Татарстане утвержден план-график по реформированию унитарных предприятий.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 109 унитарных предприятий, из которых 76 подлежат ликвидации или реорганизации.

Так, 26 унитарных предприятий будут ликвидированы, а 43 предприятия реорганизованы в хозяйственные общества. Кроме того, восемь унитарных предприятий планируется преобразовать в учреждения. Одно предприятие, ГУП «Татарстанский ЦНТИ», уже преобразовано в учреждение. Остальные семь МУП ведут работы согласно графику.

До 30 сентября 2024 года необходимо завершить все работы по реформированию. Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин подчеркнул, что муниципальные образования должны провести эту работу в соответствии с утвержденным планом-графиком.

В республике сохранят пять государственных унитарных предприятий: «Таттехмедфарм», «Электрические сети», «Татинвестгражданпроект», «Татлизинг», «Теплоэнергосети». Также сохранятся 22 МУП, предоставляющие услуги в сфере ЖКХ и электрического транспорта.

Кроме того, решается вопрос о продлении деятельности до 2026 года в форме унитарного предприятия МУП г. Казани «ПАТП №2» и МУП г. Набережные Челны «Горкоммунхоз», которые осуществляют городские пассажирские перевозки.

Разиль Самигуллин