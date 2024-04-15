В частном доме в Казани произошел пожар

Сегодня в Казани произошел пожар в частном деревянном доме, расположенном на Малой Крыловке. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня и локализовать пожар на площади 60 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Агрызе произошел пожар, который мог закончиться трагедией, если бы не оперативные действия сотрудников МЧС. Сообщение о пожаре на улице Калинина, 26 поступило в 12.20. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение вещей и мебели в квартире на первом этаже.

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Разиль Самигуллин