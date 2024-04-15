В Татарстане снизился уровень регистрируемой безработицы

По итогам марта 2024 года уровень регистрируемой безработицы в Республике Татарстан составил 0,19%. Такие данные приводятся в отчете Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. В прошлом месяце в республике зарегистрировано 3 879 безработных. При этом количество заявленных вакансий составило 53 068.

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы стали Новошешминский, Тюлячинский и Нижнекамский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Лаишевском, Чистопольском и Тетюшском районах.

Десятка муниципалитетов с самым высоким показателем уровня безработицы выглядит так:

Новошешминский — 0,51%;

Тюлячинский — 0,38%;

Нижнекамский — 0,32%;

Агрызский — 0,29%;

Верхнеуслонский — 0,28%;

Сармановский — 0,25%;

Муслюмовский — 0,24%;

Казань — 0,24%;

Сабинский — 0,24%;

Дрожжановский — 0,21%.

Ранее аналитики hh.ru представили рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства. Возглавила рейтинг Республика Татарстан с 77,42 балла. На одну вакансию здесь приходится 3,3 резюме. Предлагаемая зарплата составляет в среднем 59 600 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 14 317 рублям.

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Разиль Самигуллин