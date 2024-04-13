УНИКС стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
УНИКС стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Казанская баскетбольная команда УНИКС одержала верх над грозным соперником — московским ЦСКА. Благодаря этой победе УНИКС стал первой командой в истории, выигравшей регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. А ЦСКА занял второе место.
Теперь спортсменов ждет плей-офф Единой лиги ВТБ, который начнется 22 апреля.
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