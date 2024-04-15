Сегодня волейбольный клуб «Зенит-Казань» встретится с «Факелом» в рамках 1/2 финала суперлиги

Сегодня волейбольный клуб «Зенит-Казань» встретится с «Факелом» в рамках 1/2 финала суперлиги. Матч пройдет в Новом Уренгое в 17.00 мск. Это уже третий матч противостояния команд в рамках полуфинала мужской суперлиги. Предыдущие два матча завершились победой казанцев.

В случае победы «Зенит-Казань» обеспечит себе путевку в финал кубка, в случае поражения в серии понадобится четвертый матч. Фаворитом встречи является команда из Татарстана, поскольку, по статистике последних пяти матчей, «Факел» проигрывал 3:0 в каждом матче.

Ранее «Зенит-Казань», мужской волейбольный клуб из Татарстана, стал первым полуфиналистом чемпионата России. Для выхода в следующий раунд казанцам понадобилось одержать две победы над красноярским «Енисеем»: сначала на домашней арене, затем — на площадке соперника.

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Разиль Самигуллин