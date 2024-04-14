В Институте Пушкина допустили исчезновение русского мата

Ректор Института русского языка им. А. С. Пушкина Наталья Трухановская заявила в интервью РБК, что нецензурная лексика может перейти на уровень нейтрального рода ругательств. Это связано с тем, что она становится все менее табуированной и распространенной.

Трухановская отметила, что еще недавно публичное использование нецензурной лексики было под запретом. Однако появление подобных выражений в речи публичных людей ослабило это табу в обществе.

Кроме того, недавно американские психологи провели исследования, которые показали, что привычка ругаться матом и отпускать самоуничижительные шутки может быть связана с плохим качеством сна. По мнению ученых, и мрачный юмор, и непечатная брань помогают взбудоражить психику ради борьбы с усталостью.

Ранее другие американские ученые выяснили, что лишение сна мешает людям откликаться на позитивную информацию.

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Рената Валеева