Елабуга закупит 28 тысяч цветов к 9 Мая

Фото: Галия Шакирова

В Елабужском районе Татарстана активно готовятся к праздничному мероприятию, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для озеленения территории будет закуплена цветочная рассада на сумму 2 617 805 рублей.

Сурфиния, 3 403 шт. — 2 041 800 руб.

Петуния крупноцветковая красная, 7 651 шт. — 168 322 руб.

Цинерария, 6 386 шт. — 140 492,00 руб.

Петуния крупноцветковая белая, 3 357 шт. — 73 854 руб.

Кохия, 1 845 шт. — 67 637 руб.

Тагетес прямостоячий оранжевый, 1 530 шт. — 37 729 руб.

Петуния крупноцветковая розовая, 1 350 шт. — 29 700 руб.

Колеус голден, 1 206 шт. — 26 532 руб.

Колеус красный, 1 140 шт. — 25 080 руб.

Тагетес прямостоячий желтый, 270 шт. — 6 658 руб.

Товар должен быть доставлен в течение суток после получения заявки от заказчика с учетом погодных условий и требований по количеству. Сейчас идет поиск поставщика.

Рената Валеева