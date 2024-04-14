Уровень воды на реке Тобол у Кургана за 4 часа поднялся на 28 см

Уровень воды на реке Тобол у Кургана за 4 часа поднялся на 28 см. Об этом сообщает Интерфакс. Также на реке возник риск затора из-за смытого моста, который несет к Кургану.

Деревянный мост снесло течением в районе Темляково.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет подтопленных территорий. Они оценили последствия весеннего паводка, чтобы выработать меры по скорейшему проведению восстановительных работ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин