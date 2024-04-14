Премия Ханса Кристиана Андерсена объявила победителей

Премию Андерсена часто называют «малой Нобелевской премией» в области детской литературы. Она учреждена в 1956 году, ее присуждают ныне живущим писателям. С 1966 года премию дают и художнику-иллюстратору за значительный вклад в развитие современной детской литературы.

На Международном совете по детской книге (IBBY) президент жюри Лиз Пейдж назвала победителей премии в 2024 году. В номинации «Автор» победил Хайнц Яниш из Австрии, а в номинации «Иллюстратор» — Сидни Смит из Канады.

В разное время победителями Премии Андерсена становились Астрид Линдгрен, Эрих Кестнер, Туве Янссон, Джанни Родари и многие другие писатели. В 1976 году премию получила советский художник-иллюстратор Татьяна Маврина, а в 2018 году — художник Игорь Олейников.

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Екатерина Петрова