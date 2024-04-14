Татарстан стал лучшим по качеству окружающей среды в ПФО за 2023 год
Министерство природных ресурсов и экологии России представило рейтинг регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по качеству окружающей среды. Лидером списка стал Татарстан с показателем 118,84%.
Значение показателя рассчитывают на основании среднеарифметического значения качества воздуха и воды.
Следует отметить, что по итогам прошлого года, в 2022, республика занимала седьмую позицию с результатом 118%.
В пятерку лучших по этому показателю вошли:
- Татарстан — 118,84%
- Псковская область — 114,58%
- Нижегородская область — 112,76%
- Кировская область — 111,1%
- Башкортостан — 111%
Напомним, по поручению правительства РФ департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу продолжает оценивать готовность органов исполнительной власти к пожароопасному периоду.