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Татарстан стал лучшим по качеству окружающей среды в ПФО за 2023 год

11:59, 14.04.2024
Татарстан стал лучшим по качеству окружающей среды в ПФО за 2023 год
Фото: Максим Платонов

Министерство природных ресурсов и экологии России представило рейтинг регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по качеству окружающей среды. Лидером списка стал Татарстан с показателем 118,84%.

Значение показателя рассчитывают на основании среднеарифметического значения качества воздуха и воды.

Следует отметить, что по итогам прошлого года, в 2022, республика занимала седьмую позицию с результатом 118%.

В пятерку лучших по этому показателю вошли:

  • Татарстан — 118,84%
  • Псковская область — 114,58%
  • Нижегородская область — 112,76%
  • Кировская область — 111,1%
  • Башкортостан — 111%

Напомним, по поручению правительства РФ департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу продолжает оценивать готовность органов исполнительной власти к пожароопасному периоду.

Рената Валеева
Общество Татарстан

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