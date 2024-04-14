Сегодня футбольный клуб «Рубин» встретится с «Крыльями Советов» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги

Сегодня футбольный клуб «Рубин» встретится с «Крыльями Советов» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Матч пройдет в 19:00 мск на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Согласно ожиданиям экспертов предположительно победу должен одержать самарский клуб. Однако, статистика последних пяти личных встреч говорит об обратном. Так, согласно ей «Рубин» уступал дважды, при этом одерживая верх над соперником три раза.

Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» уступил «Оренбургу» в 23-м туре Российской премьер-лиги. Общий счет матча 0:3. Потерпев восьмое поражение в сезоне «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице.

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Разиль Самигуллин