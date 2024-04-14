В Казани ожидается потепление до 11 градусов

Фото: Реальное время



В Казани в воскресенье, 14 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов с порывами ветра от 5 до 10 м/с.

По Республике Татарстан также прогнозируется от +7 до +12 градусов.



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