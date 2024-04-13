В Татарстане прошел IV республиканский фестиваль «Туган тел фестивале — 2024»

Сегодня в Татарстане прошел IV республиканский фестиваль «Туган тел фестивале — 2024», который собрал более сотни педагогов дошкольного образования с татарским языком обучения.

Концепцией фестиваля стала тема применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе татароязычных педагогов детских садов. В начале года в республике был разработан сервис автоматического перевода видео на YouTube на татарский язык «Татар спич». С его работой участников ознакомил Булат Замалиев, уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Татарстане.

На фестивале обсуждались вопросы о том, как «приручить» ИИ и как расширить сферу применения татарского языка в интернет-пространстве. На эти вопросы отвечал специалист по искусственному интеллекту Сайдаш Мифтахов.

Кроме того, лучшие специалисты дошкольных учреждений Республики Татарстан поделились со своими коллегами различными методиками преподавания.

Организаторы фестиваля видят его цель в создании развивающегося сообщества педагогов и воспитателей, обучающих татарскому языку в детских садах Республики Татарстан.



Фестиваль «Туган тел фест» проводится «Бала-Сити» при поддержке комиссии при раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, а также Министерства образования и науки Республики Татарстан.

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