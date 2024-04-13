В России должники получат право возобновлять исполнительное производство

В России должники получат право возобновлять исполнительное производство. Это станет возможным благодаря Федеральному закону от 6 апреля 2024 года №74-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в действие 17 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений республики.

Закон вносит изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Согласно новому закону, взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель смогут обратиться с заявлением о возобновлении приостановленного исполнительного производства в течение 3 лет с момента устранения обстоятельств, которые послужили основанием для его приостановления.

Кроме того, пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом по соответствующему ходатайству. Ранее с таким заявлением могли обратиться только взыскатель или пристав, а срок подачи не был установлен.

Принятый закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ. В нем отмечалось, что процессуальное законодательство не позволяет должнику обратиться в суд с заявлением о возобновлении исполнительного производства, хотя приостановление и возобновление должны отвечать интересам обеих сторон.

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Разиль Самигуллин