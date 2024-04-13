Более 264 тысяч татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

В онлайн-голосовании по выбору общественных пространств и дворовых территорий для благоустройства в Татарстане приняли участие 264 301 жителя. Голосование проходит с 15 марта до 30 апреля на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ». Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году от Татарстана во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также 1,55 тысячи дворов.

Национальный проект реализуется и в Татарстане. Так, в прошлом году в республике было благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на сумму 2,4 млрд. Напомним, в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе стартовали дорожные работы по программе «Наш двор».

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Разиль Самигуллин