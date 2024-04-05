В Орске прорвало дамбу: жителей эвакуируют из затопленной зоны

В городе Орске Оренбургской области произошло ЧП: прорыв дамбы. В связи с этим проводится эвакуация местных жителей из зоны возможного затопления. Об этом сообщили в мэрии города.

На месте происшествия работают спасатели и муниципальные службы, укрепляя дамбу и устраняя прорыв. Группировка спасателей усилена, сообщили в МЧС.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщило, что в Оренбургской области объявили режим ЧС из-за наступающих паводков.



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Олег Исаков