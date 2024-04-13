Рафаэль Надаль победил Андрея Рублева в тренировочном матче перед турниром ATP в Барселоне
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», провел тренировочный матч с россиянином Андреем Рублевым перед предстоящим турниром ATP, который стартует 15 апреля в Барселоне.
Встреча состояла из одного сета, и 37-летний Надаль одержал победу со счетом 6:1. Стоит отметить, что испанец не принимал участия в официальных турнирах с января из-за проблем со спиной.
Прошлый сезон он практически полностью пропустил из-за травмы, полученной на Australian Open.
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