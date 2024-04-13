В Казани задержали 15-летнего сына хозяина ресторана — защищая отца, он ранил экс-полицейского

Фото: Ирина Плотникова

В казанском отделе полиции «Гвардейский» со вчерашнего дня находятся избитый владелец ресторана «Золотой ключ» и его 15-летний сын. Как уверяют родственники и адвокаты задержанных, парень бросился на защиту отца от посетителей — в том числе бывших и действующих сотрудников МВД, которые у входа в ресторан избивали его отца.



Факт ресторанного ЧП в День космонавтики уже подтвердили источники, близкие к силовым органам. Причем, в разговоре с журналистов «Реального времени» возмутились — почему материалы о криминальном происшествии с участием школьника до сих пор не переданы в Следственный комитет.

В свою очередь адвокат Вениамин Чубаренко, подключившийся к защите владельца ресторана сообщил: «Мои коллеги-адвокаты пришли в отдел полиции «Гвардейский» сегодня к девяти часам утра. Но их до сих пор не пропустили на встречу с задержанными».

Один из родственников задержанных поделился с «Реальным временем» своей версией событий: 12 апреля после обеда в ресторане в числе прочих посетителей собралась группа порядка 20 человек, и ближе к 15 часам затеяла конфликт с другой группой. Хозяин ресторана знал одного конфликтующих как бывшего сотрудника ГАИ, и попытался его отвлечь и успокоить. Однако столкнулся с агрессией.

«Этот сотрудник нанес ему удар головой два раза, в результате чего Рамиль (хозяин ресторана — ред.) упал и ударился. Это было уже на выходе из ресторана. Когда он смог подняться и стал спрашивать — за что ты меня ударил, его начали бить. Как он позже рассказал, нападали человек 5-6. Свалили на землю, пинали. Один ударил по ноге битой — потом у него нога распухла, ходить не может. Его брат пытался помочь и его тоже побили», — излагает обстоятельства родственник.

Дальше, по предварительным данным адвокатов, 15-летний сын владельца ресторана схватился за нож и попытался помешать дальнейшему избиению, а в итоге ранил того самого экс-гаишника. Его отправили в больницу. А прибывшие на место полицейские, если верить очевидцам, поздоровались за ручку с компанией бывших и действующих коллег и задерживать их не стали — забрали всех работников заведения, владельца и его сына-подростка. Официально задержали пятерых, потом троих, включая брата избитого ресторатора, выпустили. Также полицейские изъяли все записи с камер видеонаблюдения.

В МВД Татарстана ситуацию пока не прокомментировали.

Ирина Плотникова