«Нефтяник» отправился в Тюмень на седьмой матч полуфинальной серии с «Рубином»

Альметьевский «Нефтяник» отправился в Тюмень на седьмой матч полуфинальной серии с «Рубином». Игра пройдет в воскресенье, в 15.00 мск, во Дворце спорта «Рубин».

Татарстанцы отправились на выезд в следующем составе:

вратари: Артур Ахтямов, Евгений Киселев, Антон Чибизов;

защитники: Александр Сумин, Николай Глухов, Камиль Фазылзянов, Денис Цуканов, Николай Богатов, Искандер Мулюков, Никита Евсеев, Степан Терехов, Всеволод Альметкин, Семен Ионов;

нападающие: Михаил Мокин, Артем Воронин, Иван Емец, Александр Локтев, Максим Кориневский, Данил Гизатуллин, Ислам Хасанов, Дмитрий Кателевский, Максим Быков, Артур Бровкин, Кирилл Крутов, Семен Терехов, Денис Комков, Айдар Назмутдинов, Андрей Шолгин.

Напомним, в шестом матче альметьевцы с минимальным счетом 0:1 уступили гостям из Тюмени. Счет в серии 3:3 и в случае победы подопечные Артема Анисимова сыграют в финальном этапе за Кубок Петрова против тульского АКМ.

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Олег Исаков