В Набережных Челнах по инициативе экологов прошел массовый субботник
Сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с местными властями, работниками градообразующих предприятий, а также неравнодушными жителями Челнов провели экомарафон чистоты. Мероприятие было организовано в рамках санитарно-экологического двухмесячника, объявленного в Республике Татарстан.
Один субботник помог очистить от мусора набережную Табеева,
береговую зону вдоль реки Мелекеска, а также территорию от Боровецкого моста до проспекта Вахитова.
Общее количество принявших участие людей составило 372 человека. Собрано и вывезено порядка 94 кубометров мусора и отходов.