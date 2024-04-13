Казахстан отменил международный форум «Астана» из-за наводнения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене международного форума «Астана». Причиной стало разрушительное наводнение, которое обрушилось на страну, и необходимость экономии финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, рассказала «Газета.ru».

Токаев написал на своей странице в социальной сети, что масштабные разрушения и наводнение требуют значительных ресурсов. По его словам, отмена форума позволит сэкономить средства, которые направят на помощь пострадавшим гражданам.

Международный форум «Астана», который должен был пройти 13—14 июня, не состоится. Участников, которых уже пригласили на мероприятие, просят отнестись с пониманием к решению властей.

Форум «Астана» возобновит работу в 2025 году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков