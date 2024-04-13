Экспорт товаров из России в марте вырос на 40%

Фото: Максим Платонов

Согласно оценке платежного баланса за март и первый квартал 2024 года, предоставленной ЦБ России 11 апреля, в марте экспорт товаров из России вырос на 30—40% по сравнению с январем и февралем (28—30 млрд долларов), достигнув почти 40 млрд долларов. Это значительный рост по сравнению с предыдущими месяцами, рассказал РБК.

При этом импорт товаров остался на уровне февраля и составил 22,9 млрд долларов. Профицит торговли товарами вырос до 16,7 млрд долларов, что является максимальным значением с декабря 2022 года. В январе и феврале профицит составлял 7—8 млрд долларов, а в марте 2023 года — около 13 млрд долларов.

Ранее «Реальное время» сообщило, что доля товарооборота России с дружественными странами выросла до 77%.

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Олег Исаков