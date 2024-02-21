Рустам Минниханов наградил Александра Лукашенко орденом «Дуслык»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Белоруссии орден «Дуслык». Об этом информирует telegram-канал «Пул Первого».

Орден «Дуслык» — это вторая по значимости государственная награда Татарстана. Ее учредили 25 апреля 2015 года. Вышестоящей по отношению к ордену наградой является орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», нижестоящей — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Александр Лукашенко прилетел в Казань сегодня. Он примет участие в мероприятиях «Игр будущего». Также в церемонии открытия соревнований примут участие и другие зарубежные лидеры.



Сегодня белорусский лидер оставил запись в книге почетных гостей в Казани. Еще он подарил Рустаму Минниханову золотую ручку.

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