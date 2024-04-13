Ночью на улице Баумана в Казани произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката

Сегодня ночью напротив дома №13 по улице Баумана произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции полк ДПС УМВД России по городу Казани, 26-летний водитель, имеющий стаж вождения 8 лет, управляя автомобилем Nissan Qashqai, совершил наезд на человека, который ехал по проезжей части на прокатном электросамокате Whooch.

Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении и начали административное расследование.

Напомним, за 12 апреля 2024 года в Казани произошло 175 ДТП, из них 5 с пострадавшими. В двух случаях водители совершили наезд на пешеходов, двигаясь задним ходом по прилегающей территории.

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Разиль Самигуллин