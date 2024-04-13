За прошедшие сутки в Казани зафиксировано 175 сообщений о ДТП

За 12 апреля 2024 года в Казани произошло 175 ДТП, из них 5 с пострадавшими. В двух случаях водители совершили наезд на пешеходов, двигаясь задним ходом по прилегающей территории. Один наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, еще один пострадавший пересекал дорогу в неустановленном месте на электросамокате. Также зафиксировано одно столкновение из-за несоблюдения дистанции.

По итогам работы инспекторы задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 6 человек без водительских прав. Кроме того, в отдел полиции доставлены 2 человека по подозрению в совершении преступлений.

Напомним, за первые три месяца 2024 года в Казани произошло 258 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 300 человек получили различные травмы и увечья, а 9 участников дорожного движения погибли.

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Разиль Самигуллин