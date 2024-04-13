В Казани ожидается потепление до 11 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в субботу, 13 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов с порывами ветра от 15 до 17 м/с.

По Республике Татарстан также прогнозируется от +8 до +13 градусов.

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