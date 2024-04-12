Известный итальянский модельер Роберто Кавалли ушел из жизни

Известный итальянский модельер, основатель бренда Roberto Cavalli умер в возрасте 83 лет, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ. Подробностей о причинах смерти и месте прощания с модельером пока не сообщается.

Роберто Кавалли родился в Италии в 1940 году. В 1970-х годах он основал собственный бренд, который стал популярен благодаря использованию ярких цветов и необычных принтов. Модельер работал с такими знаменитостями, как Мадонна, Рианна, Кэти Перри.

В последние годы Роберто Кавалли продолжал выпускать новые коллекции и участвовать в модных показах, однако его здоровье ухудшалось.

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Олег Исаков