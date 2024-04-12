Назвали номинантов на премию имени Габдуллы Тукая

В этом году на Тукаевскую премию номинирована актерская труппа кукольного спектакля «Альфия». Спектакль посвящен памяти Альфии Авзаловой, ее творчеству и жизни. Одним из ярких моментов в творческой карьере артистки было сотрудничество с известным певцом Ильхамом Шакировым. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Композитор Эльмир Низамов, который написал оперу «Кара пулат» («Черная палата»), также выдвинут на премию. Эта опера два года подряд исполнялась под открытым небом в древнем городе Болгар. Она ярко отражает современный музыкальный стиль и при этом сохраняет национальный дух татарской культуры. Композитор считается одним из основателей оперы XXI века на татарском языке. Его вклад в развитие татарской музыкальной культуры неоценим.

Также на премию представлена первая цифровая антология татарской хоровой музыки под авторством Миляуши Таминдаровой. В альбоме собраны 18 композиций выдающихся татарских композиторов XX века. Ее вклад в искусство хорового пения значителен не только для Татарстана, но и для всей России.

Композитор Мансур Музафаров, чьи произведения никогда не исполнялись, также номинирован на премию за вклад в развитие музыкальной культуры.

Среди других номинантов — композитор Риф Гатауллин, известный своими вокально-хоровыми циклами и авторскими сборниками. Он создал «Симфонический баит о Сак-Соке» в 1994 году в качестве дипломной работы.

Имена лауреатов будут объявлены 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая.

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Олег Исаков