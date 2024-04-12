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В Татарстане установили дополнительные основания для признания задолженности безнадежной к взысканию

16:54, 12.04.2024

Государственный Совет Республики Татарстан принял закон, который устанавливает дополнительные основания для признания безнадежной задолженности по региональным налогам.

Закон определяет следующие основания для признания налоговой задолженности безнадежной:

  1. Задолженность умерших или объявленных умершими физических лиц, в случае отказа наследников от права на наследство, отсутствия наследников или непринятия наследства в течение одного года со дня открытия наследства.
  2. Задолженность организаций или индивидуальных предпринимателей по отмененным до 1 января 2024 года региональным налогам.
  3. Задолженность физических лиц в сумме, не превышающей 500 рублей, по истечении сроков, установленных статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документами, подтверждающими наличие дополнительных оснований для признания задолженности безнадежной, являются:

  • справка налогового органа по месту жительства физического лица о сумме задолженности;
  • сведения о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью;
  • справка налогового органа об отсутствии сведений о выдаче свидетельства о праве на наследство;
  • справка налогового органа о сумме задолженности организации, индивидуального предпринимателя или физического лица, утратившего статус индивидуального предпринимателя;
  • информация о нормативном правовом акте, на основании которого налог был отменен;
  • справка налогового органа о наличии задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей.

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Артем Гафаров
Экономика Татарстан

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