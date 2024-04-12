В Татарстане установили дополнительные основания для признания задолженности безнадежной к взысканию
Государственный Совет Республики Татарстан принял закон, который устанавливает дополнительные основания для признания безнадежной задолженности по региональным налогам.
Закон определяет следующие основания для признания налоговой задолженности безнадежной:
- Задолженность умерших или объявленных умершими физических лиц, в случае отказа наследников от права на наследство, отсутствия наследников или непринятия наследства в течение одного года со дня открытия наследства.
- Задолженность организаций или индивидуальных предпринимателей по отмененным до 1 января 2024 года региональным налогам.
- Задолженность физических лиц в сумме, не превышающей 500 рублей, по истечении сроков, установленных статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации.
Документами, подтверждающими наличие дополнительных оснований для признания задолженности безнадежной, являются:
- справка налогового органа по месту жительства физического лица о сумме задолженности;
- сведения о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью;
- справка налогового органа об отсутствии сведений о выдаче свидетельства о праве на наследство;
- справка налогового органа о сумме задолженности организации, индивидуального предпринимателя или физического лица, утратившего статус индивидуального предпринимателя;
- информация о нормативном правовом акте, на основании которого налог был отменен;
- справка налогового органа о наличии задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».