Татарстанцы рассказали, что предпочитают путешествовать с детьми на весенних каникулах

Фото: Галия Шакирова

Жители Республики Татарстан предпочитают путешествовать с детьми на весенних каникулах, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Чаще всего на весенние каникулы жители республики выбирают путешествия с детьми. Туристы заранее определяются с отпуском, подстраивая его под школьные каникулы, — рассказала Кристина Исаченко — местный туроператор.

Эксперт поделилась, что жители республики часто выбирают Россию, в особенности санатории в ряде регионов страны — Белокурихе, Ижминводах, Удмуртии, Марий Эл, Адлере, Минеральных Водах, Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске.

— Во время весенних каникул популярным направлением остается и сама Казань. Ее чаще всего выбирают для экскурсионных туров, особенно школьных. Не менее популярны у туристов Свияжск и Болгар, — дополнила она.

Ранее «Реальное время» рассказало, что в апреле у россиян на 120% вырос спрос на полеты в Китай. Это же направление стало самым деловым зарубежным направлением апреля — почти 7% бронирований пришлось на бизнес-класс.

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Олег Исаков