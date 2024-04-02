Спрос россиян на полеты в Китай в апреле вырос на 120%

Аналитики сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс» зафиксировали, что доля бронирований россиянами авиабилетов в Китай в апреле выросла на 120% по сравнению с мартом. Китай стал самым быстрорастущим направлением в апреле.

Чаще всего Китай выбирают путешественники из Москвы — 79% от всех перелетов по направлению, рассказала «Газета.ru».

Средняя стоимость билетов в эконом-классе туда-обратно составила 57 720 рублей. Еще 11% бронирований приходится на туристов из Санкт-Петербурга. В апреле перелет в среднем обойдется им в 61 630 рублей туда-обратно. На третьем месте — Владивосток, около 4% от всех бронирований в Китай в апреле. Средний чек перелета в обе стороны составил 36 500 рублей.

Также Китай стал самым деловым зарубежным направлением апреля — почти 7% бронирований пришлось на бизнес-класс. Также «Реальное время» рассказало, что весной 2024 года россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при покупке авиабилетов.