Бывший заместитель руководителя исполкома сельского поселения Татарстана предстанет перед судом

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя исполкома Якушкинского сельского поселения Нурлатского района Республики Татарстан.

По версии следствия, в 2021 году между исполкомом и строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на обустройство пешеходной дорожки в деревне Салдакаево на сумму 1,3 млн рублей. В последующем представитель Главного инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан (ГИСУ РТ), ответственный за контроль над строительством, обнаружил, что материалы и выполненные работы не соответствуют смете и техническому заданию по контракту. Он сообщил об этом обвиняемому и указал на необходимость устранения нарушений.

Однако обвиняемый без проведения проверки и согласования с представителем ГИСУ подписал акт о приемке выполненных работ. В результате сельскому поселению был причинен ущерб на сумму более 186 тыс. рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Артем Гафаров