Названы города России с самыми доступными квартирами

Фото: Динар Фатыхов

В марте 2024 года наиболее доступными квартирами в новостройках крупных городов России ожидаемо оказались студии. По данным компании «Яндекс Недвижимость», самые дешевые студии продавались в Воронеже по медианной цене около 2,5 млн рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

За Воронежем следуют Ижевск, Красноярск и Пермь с медианными ценами на студии в 3,2 млн, 3,3 млн и 3,5 млн соответственно. Однокомнатные квартиры в Ижевске также вошли в топ-5 недорогих квартир, их медианная цена составила около 3,6 млн рублей.

Самые доступные двухкомнатные квартиры продаются в Ижевске, Перми и Саратове — их медианная стоимость не превышает 6 млн рублей. Медианная стоимость трехкомнатной квартиры в новостройке ниже 9 млн рублей только в Ижевске, Перми, Воронеже и Волгограде. В целом медианная стоимость «трешки» в новостройках составила около 11,7 млн рублей.

При этом в Казани средний ценник на квартиры в новостройке Татарстана за два года вырос на 28%. Кроме того, в Татарстане объем предложений на рынке новостроек за два года увеличился на 55%.

На вторичном рынке лидерами по доступности жилья стали студии Ижевска (2,2 млн рублей), Красноярска (2,5 млн), Воронежа (2,9 млн) и Новосибирска (3,2 млн), а также однокомнатные квартиры Ижевска (2,8 млн рублей).

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Олег Исаков