Руководитель фирмы в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 46 млн рублей

Органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего директора и учредителя ООО «ТПК «Вечный двигатель» по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).



По версии следствия, подозреваемый внес в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 15 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 46 миллионов рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе совместной работы сотрудников отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан и регионального управления Федеральной налоговой службы.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание, предусмотренное за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком, составляет до шести лет лишения свободы.



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Анастасия Фартыгина