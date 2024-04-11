Ураза-байрам в Старо-Татарской слободе собрал 2,5 тысячи гостей

В Старо-Татарской слободе состоялось празднование окончания поста — Ураза-байрама. Как сообщили в префектуре «Старый город», на гуляньях побывали 2,5 тысячи человек.

Для гостей выступили Мингол Галиев, Ильяс Халиков, Руслан Мазитов, Аида, Диля Нигматуллина, Анзор Набиуллин и духовая банда Just Brass. На главной сцене праздника был разыгран номер на двоих в одном из отелей Казани. Юные гости приняли участие в ураза-квесте и получили подарки за рисунки, посвященные исламскому празднику.

Также на площадке был проведен мастер-класс по изготовлению национальных аксессуаров, работал халяль-маркет и фуд-корт с национальной выпечкой.

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Рената Валеева