Менеджер маркетплейса украл имущество на 1,5 миллиона рублей

Киберполицейские Магадана раскрыли кражу имущества на 1,5 млн рублей. В совершении преступления обвиняется 19-летний менеджер одного из популярных маркетплейсов.

Как установили сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Магаданской области, молодой человек в период с августа прошлого года по март текущего предлагал клиентам существенную скидку при условии, что они переведут деньги на его банковский счет. Многие покупатели соглашались и получали заказы по заниженной стоимости. Злоумышленник оформлял этот товар по документам как возврат или брак.

Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также возместил материальный ущерб, причиненный маркетплейсу.

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Олег Исаков