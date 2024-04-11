Лукашенко наградил орденом Дружбы народов гендиректора «Роскосмоса»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.
Также благодарность от президента получили исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, космонавт Олег Новицкий и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, сообщают RT.
Напомним, что сегодня, 11 апреля, с третьей попытки состоялся запуск ракеты «Ангара-А5». Ранее ракету, из-за технических неполадок, дважды не удавалось запустить в космос.Общество