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Лукашенко наградил орденом Дружбы народов гендиректора «Роскосмоса»

20:06, 11.04.2024

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.

Также благодарность от президента получили исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, космонавт Олег Новицкий и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, сообщают RT.

Напомним, что сегодня, 11 апреля, с третьей попытки состоялся запуск ракеты «Ангара-А5». Ранее ракету, из-за технических неполадок, дважды не удавалось запустить в космос.

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