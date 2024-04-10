Запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного повторно отменили
Сегодня повторно отменили запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного. Как сообщается, система автоматики прервала пуск тяжелой ракеты из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
Напомним, ранее «Роскосмос» перенес пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный на сутки с 9 на 10 апреля. В первый раз запланированный пуск ракеты был остановлен за две минуты до старта из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты, сообщил глава Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
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