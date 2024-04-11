Предприятия Казани могут обеспечить средствами фиксации БПЛА

Глава УМВД по Казани Надир Закиров предложил обеспечить сотрудников критически важных предприятий города средствами для фиксации летательных аппаратов, а также приборами для оптического наблюдения, рассказали «РБК-Татарстан».

Эта инициатива возникла после атаки беспилотников на Татарстан. Глава управления МВД России по Казани считает, что такие меры помогут повысить безопасность критически важных объектов инфраструктуры города.

На заседании антитеррористической комиссии Закиров сообщил, что полиция с начала СВО работает в усиленном режиме. Сотрудники органов внутренних дел сконцентрированы на выявлении антитеррористических угроз. Особое внимание уделяют обеспечению безопасности учреждений образования, торговых центров, туристических объектов и оборонно-промышленных предприятий.

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Олег Исаков