В микрорайонах Казани планируют увеличить фонд многоквартирной застройки до 108 Га

В микрорайонах Казани планируют увеличить жилой фонд многоквартирной жилой застройки до 108 Га. В микрорайоне №1 в настоящее время площадь существующего жилого фонда многоквартирной жилой застройки составляет 73 880 кв. м по плану это число должно увеличится до 183 766 кв. м. В том числе планируется увеличить население до 6 125 человек. Также планируется благоустроить территорию района, а также создать условия для жилищного фонда, по планам итоговая территория подобных застроек должна составить 20 гектар.

В микрорайоне №2 при имеющейся территории в 28,6 гектара планируется увеличить территорию общественных пространств, школ, дорог, инженерной инфраструктуры, жилой застройки до 12,3 гектара. При этом планируется увеличить численность населения района до 1900 человек.

В микрорайоне №3 39,11% территории микрорайона отдается под территорию объектов жилого назначения. Площадь жилых многоквартирных домов планируется увеличить до 38 600 кв. м. Население района к этому моменту будет составлять около 1287 человек.

В микрорайоне №4, напротив, более 70% территории отдается под объекты жилого назначения, при планируемой численности в 9768 человек. Под нужды жилищного фонда планируется возвести объекты на территории в 16,7 гектара.

В микрорайоне №5 зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки составляет 5 Га, это 22,22% от общего количества территории, которая составляет 22,5 Га. Территория под нужды жилищного фонда составит 15,8 Га.

В микрорайоне №6 под нужды объектов жилищного назначения отдается чуть меньше 70%. При этом планируется увеличить зону нужд жилищного фонда на 9,6 гектара, на этой территории будут построены дороги, больницы, школы и общественные пространства.

В 7-м микрорайоне площадь планируемого жилого фонда многоквартирной жилой застройки составит 76 200 кв. м. Под зону планируемого размещения многоэтажной жилой застройки будет отдано 3,6 Га. При площади планируемого жилого фонда многоквартирной жилой застройки в 76 200 кв. м.

Во восьмом микрорайоне зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки — 6,49 Га, это 86,88% от общей территории. При этом площадь планируемого жилого фонда многоквартирной жилой застройки составляет 113 000 кв. м.

Так, в микрорайоне №9 (М-9) планируется развитие территории ЖК-9 во второй очереди застройки. В микрорайоне будет построено 152 000 квадратных метров жилья, что позволит поселиться там 5 067 жителям.

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Разиль Самигуллин