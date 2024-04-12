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Банк России опубликовал курс валют на 13 апреля

16:25, 12.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 13 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль окреп.

Так, цена юаня снизилась на 0,04 рубля, доллар потерял в цене на 0,28 рубля, евро подешевел на 0,95 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,87 рубля;
  • доллар 93,44 рубля;
  • евро 99,73 рубля.

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Рената Валеева
Экономика Татарстан

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